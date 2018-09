Marathon und Kärwa-Spaß: Das Wochenende in Bildern

Trotz regnerischem Wetter zog es viele Menschen ins Freie - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Wochenende zeigte sich zwar nicht gerade von seiner sonnigen Seite, trotzdem zog es viele Menschen ins Freie: Beim Fränkische-Schweiz-Marathon kämpften sich rund 1500 Sportler wacker ins Ziel. Außerdem zogen in Eltersdorf und Poppenreuth gewagte Kostüme beim Kärwa-Umzug die Blicke auf sich. Mittelalter pur gab es in Breitengüßbach, genauso wie Musikgenuss in Fürth und Nürnberg. Wir haben alle Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Schwitzen bei Regen: Sportler starten beim Fränkische-Schweiz-Marathon durch Über 1.500 Sportler kämpften am Sonntag um den Sieg beim Fränkische-Schweiz-Marathon. Bei den Männern hatte Äthiopier Firaol Eebissaa die Nase vorn, bei den Frauen siegte Marija Vrajic aus Zagreb. Trotz regnerischem Wetter war auch neben der Srecke einiges geboten.



Bilderstrecke zum Thema Knackiges Gemüse und wildes Federvieh: Der Kärwa-Zug in Poppenreuth Ganz Poppenreuth stand an diesem Wochenende im Zeichen der Kärwa. Am Sonntag schlängelte sich der legendäre Kirchweih-Umzug durch den Ort. Dabei gab es knackiges Gemüse, wildes Federvieh und allerei bunte Kostüme zu bestaunen.



Bilderstrecke zum Thema Obelix und Bikinishow: Kärwa-Umzug rollt durch Eltersdorf Tausende standen wieder an den Straßenrändern in Eltersdorf, als sich der traditionelle Kärwaumzug durch den Ort schlängelte. Neben vielen Kindergruppen, zogen vor allem die gewagten Kostüme einiger Männer die Blicke auf sich.



Bilderstrecke zum Thema "Jah bless" in der Fränkischen Schweiz: Das Reggae Camp in Tüchersfeld Sommergefühle trotz Herbstwetter, gute Laune trotz ausgefallenem Soundsystem am Samstag: Das Reggae Camp auf dem Campingplatz Fränkische Schweiz in Tüchersfeld hat am Wochenende zum zehnten Mal die Besucher begeistert. Die rund 350 Gäste lauschten entspannt den Hiphop-, Dub- und Reggae-Beats von Acts wie dem Paul Paul Movement aus Berlin oder King Lion aus Würzburg, die das Open Air wie schon in den Vorjahren organisierten.



Bilderstrecke zum Thema Moped, Mustang und Mercedes: Edle Karossen beim Oldtimer-Treffen in Puschendorf Beim Oldtimer-Treffen in Puschendorf gab es jede Menge alter Raritäten zu bestaunen. Vom Moped über die Ente bis zum edlen Mustang hatten die Besitzer ihre Gefährte aufs Penibelste herausgeputzt und den Besuchern stolz präsentiert.



Bilderstrecke zum Thema "Der Club muss noch zusammenwachsen": So sehen die Fans das 1:1 Nach einer spannenden Partie freuen sich die Club-Fans über den Punkt durch das 1:1 gegen 1. SFV Mainz 05. Der 1. FC Nürnberg spielte eine schwache erste Halbzeit, drehte das Ruder aber dann nach der Pause. Die Gefühle der Clubberer sind nach Spielende gemischt - wir haben sie zusammengefasst!



Bilderstrecke zum Thema Liedermacher rockt Serenadenhof: Heinz Rudolf Kunze in Nürnberg Der Liedermacher und Sprachakrobat Heinz Rudolf Kunze legte am Samstag ein bemerkenswertes Solo-Konzert im Nürnberger Serenadenhof hin. Der Pop-Poet begeisterte das Publikum mit Liedern über das Leben und die Liebe sowie Texten zur Lage der Nation.



Bilderstrecke zum Thema Musikgenuss und mehr: Fürther feiern beim Kultifest Die Band "Apples in Space" sorgte beim Fürther Kultifest für musikalischen Hochgenuss. Doch auch an der Uferpromenade verzauberten mehrere Musiker mit angenehmen Klängen die Besucher, sodass sich diese auch bei herbstlichen Temperaturen das Zuhören nicht nehmen ließen.



Bilderstrecke zum Thema Klirrende Schwerter und Bogenschützen: Mittelalterspektakel auf Gut Leimershof In der oberfränkischen Gemeinde Breitengüßbach ist das Mittelalter zu finden. Genauer gesagt: Auf Gut Leimershof, einem großen Gasthof, etwa 15 Kilometer vor Bamberg. Das zweitägige Mittelalter-Festival zieht zahlreiche Ritter, Wikinger, Sarazenen, Bogenschützen, Waldfeen und Gaukler aus Nordbayern an.



evo/ama