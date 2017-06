Marihuana-Schwaden aus Taxi bringen Polizei auf Spur

OBERNBURG AM MAIN - Bei der Kontrolle eines Taxis im Landkreis Miltenberg fand die Polizei bei den Fahrgästen ein Kilogramm Marihuana und zehn Gramm Kokain. Bei einer späteren Durchsuchung mehrerer Wohnungen wurden weitere Drogen und einige Tausend Euro "Drogengeld" gefunden.

Zivilbeamte hatten am Abend des 2. Juni gegen 20.30 Uhr bei Obernburg am Main ein Taxi aus Frankfurt kontrolliert. Beim Öffnen der Fahrzeugtür schlug den Fahndern eine Wolke Marihuanageruch entgegen. Die beiden Fahrgäste - ein 32-Jähriger und ein 27-Jähriger - wurden durchsucht. Bei dem 32-Jährigen, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, wurden ein Kilogramm Marihuana und zehn Gramm Kokain gefunden. Sie mussten die Nacht in Haft verbringen.

Am Folgetag wurden dann verschiedene Wohnungen in Unterfranken durchsucht. In der Wohnung des 27-Jährigen in Miltenberg wurden weitere Betäubungsmittel und mehrere Tausend Euro Drogengeld sicher gestellt.

Auch der "Unterschlupf" des 32-Jährigen wurde durchsucht. Dort fand die Polizei Kleinmengen an Kokain, Haschisch, Marihuana, Amphetamin sowie über 200 Ecstasy-Tabletten.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat den wohnsitzlosen 32-Jährigen bereits seit längerem im Fokus, da er im Verdacht stand, im vergangenen Jahr etwa 500 Gramm Marihuana an verschiedene Abnehmer in Österreich verkauft zu haben.

Die Tatverdächtigen wurden noch am 3. Juni auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt, der gegen beide Männer die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge anordnete.

