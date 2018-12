Markt der langen G'sichter: Geschenke unter dem Hammer

NÜRNBERG

NÜRNBERG - Kitschig? Grässlich? Unnütz? Wer unter dem Baum auch solche Weihnachtsgaben fand, konnte sie heute beim "Markt der langen G'sichter" in der Villa Leon versteigern lassen. Das beliebte Event fand zum 22. Mal statt.

Die Villa Leon war zum diesjährigen Markt der langen G'sichter prall gefüllt. Offenbar waren viele Nürnberger mit ihren Geschenken nicht ganz zufrieden. Foto: Günter Distler



Ein Küchenlexikon in Bildern oder ein Saunaführer? Ein Multideckelöffner, Turban-Handtuch, Fußwärmer oder eine pastellfarben bemalte Engelsfigur? Indoor-Kamera, Mini-Musikboxen, Duschgel-Kombi, Filz-Hausschuhe, Kulturbeutel oder bemalter Weinkrug? Hunderte Objekte, die das Herz nicht begehrte, kamen bei diesem Markt unter den Hammer. Unters Volk brachten sie bekannte Persönlichkeiten wie Markus Balek (Radio Charivari), Kabarettist Klaus Karl Kraus, Marcel Gasde und Andreas Hock (Comödie Fürth), Umweltreferent Peter Pluschke, Schauspielerin Anja Seidel oder die Musiker Hilde Pohl und Yogo Pausch – sie moderieren die Versteigerungsrunden (9 bis 16.30 Uhr) der weihnachtlichen "Ausrutscher".

Damit unnütze Präsente nicht einfach im Abfall landen und sogar noch einen sinnvollen Aspekt (guter Zweck) erfüllen, entstand vor Jahren die Idee zum "Markt der langen G’sichter". Nicht verwunderlich, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Veranstalter dieses speziellen Marktes ist, der inzwischen Kultstatus genießt.

Begonnen hatte alles wohl mit "etwas über 100 Besuchern", überlegt Michael Rösch, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des ASN. "Diesmal waren es an die 1000 Besucher." 80 Prozent des Versteigerungserlöses erhält der Verkäufer, 20 Prozent gehen an das Johanniter-Projekt, bei dem Hunde als Zuhörer Kindern helfen, angstfrei lesen zu lernen. Für den guten Zweck kamen - inklusive des Verkaufserlöses einer größeren Kartenspende der Comödie Fürth - rund 1500 Euro zusammen. Zwanzig Prozent des Erlöses gehen diesmal an den Regionalverband der Johanniter-Unfall-Hilfe. Die Spende unterstützt das Projekt "Lesehund".

Anabel Schaffer