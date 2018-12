Marrakesch und mehr: Neue Flug-Direktziele an Nürnbergs Airport

Dürer-Flughafen stockt Angebot auf - 34 Flüge pro Woche nach Antalya - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Weihnachtszeit ist Urlaubplanungszeit, auch in Franken. Passend dazu skizziert der Nürnberger Airport seinen Sommerflugplan, der zum 31. März startet. Mit dabei sind fünf neue Ziele und beliebte Klassiker.

Die Wüste ruft. Mit Marrakesch gibt es schon bald ein weiteres Direktziel in Nordafrika ab Nürnberg.



Es läuft am Nürnberger Airport. Erst vor wenigen Tagen verkündeten die Verantwortlichen einen neuen Passagierrekord, 4,28 Millionen Menschen hoben von Franken in die Welt ab. So viele wie nie zuvor. Bereits zum Wechsel auf den Sommerflugplan will der Dürer-Flughafen sein Portfolio erweitern - und bietet dabei auch fünf neue Ziele an. Ab dem 31. März wird es Direktflüge von Nürnberg nach Crotone in Italien, Split und Zadar in Kroatien, Adana in der Türkei und Marrakesch in Marokko geben. Die Verantwortlicehn sprechen vom "bislang stärksten Kroatienprogramm mit bis zu vier Flügen pro Woche".

Mit Corotone in Kalabrien kommt außerdem neben Mailand-Bergamo, Rom-Ciampino, Bari, Olbia und Palerma das sechste Ziel in Italien hinzu. Womöglich kommen in den nächsten Wochen weitere Nonstop-Angebote hinzu.

Die Verantwortlichen des Albrecht-Dürer-Airports wagen außerdem einen Vorausblick auf die kommende Saison. Die drei am stärksten frequentierten Städte ab Nürnberg dürften Antalya mit 34 Abflügen pro Woche, Mallorca (31) und Kreta (10) werden. Größte touristische Airline in Nürnberg ist Germania, die ihr Streckennetz auf insgesamt 29 Ziele ausdehnt.

Im Businessverkehr geht es ab 31. März bis zu 385 mal pro Woche zu insgesamt zehn internationalen Drehkreuzen. Turkish Airlines erweitert das Flugangebot um drei auf dann insgesamt 24 wöchentliche Frequenzen nach Istanbul. Der brandneue Flughafen am Bosporus ist mit neuen Anschlussverbindungen bis zu viermal pro Tag nonstop erreichbar.

An anderer Stelle entfallen Ziele. Catania in Sizilien und Sharm El Sheikh in Ägypten werden demnach nicht mehr angeflogen.

