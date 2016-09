Massen-Sterben im Westsee: Tote Fische im Gewässer

BAD STAFFELSTEIN - Im Westsee bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) sind am Dienstagnachmittag mehrere Fische tot im Wasser getrieben. Die Ursache für das Massensterben ist mittlerweile geklärt - die Tiere sind erstickt.

Die Fische wurden leblos im Wasser vorgefunden. Die Ursache ist noch unklar. Foto: NEWS5 / Merzbach



Passanten haben laut einem Polizeisprecher die Kadaver der Fische am Dienstag im Westsee entdeckt. Mehreren Einsatzkräften bot sich ein schrecklicher Anblick - einige Tiere kämpften noch um ihr Überleben. Grund für den Massentod der Fische war Mutter Natur. Landwirtschaftliche Abfälle konnten die Ermittler zuvor bereits ausschließen.

Durch die hitzigen Temperaturen konnte ein Algensterben festgestellt werden. Dadurch wurde den Tieren der lebenswichtige "molekulare Sauerstoff" entzogen, teilte ein Sprecher mit. Demnach befanden sich im Westsee nur noch Werte von einem Sauerstoffgehalt mit 0,3 Milligramm pro Liter - was bei einem Großteil der Fische zum Ersticken geführt hat.

Mit einer Leitung haben die Einsatzkräfte Wasser aus dem Main in den etwa 20 Hektar großen See gepumpt. "Einige konnten dadurch gerettet werden", gab die Polizei bekannt. Über die genaue Anzahl der Fischkadaver kann nur gemutmaßt werden. Betroffen waren vor allem Zander, Hechte und Karpfen - von den Kleinfischen dürfte wohl keiner den Vorfall überlebt haben, so die Schätzungen der Ermittler.

Der Artikel wurde um 11.55 Uhr aktualisiert.

