Mega-Events am Wochenende: Wir berichten live!

Schlossgartenfest, Challenge Roth, Container Love und vieles mehr - vor 29 Minuten

NÜRNBERG/ROTH/ERLANGEN - Am Wochenende geht es in Franken heiß her: Bei bestem Sommerwetter finden gleich mehrere Großveranstaltungen wie der Challenge Roth, das Schlossgartenfest in Erlangen oder das Beachvolleyball-Turnier am Nürnberger Hauptmarkt statt. Wir sind mit mehreren Ticker-Teams vor Ort und berichten live.

Der Hauptmarkt verwandelt sich ab Freitag wieder in eine riesengroße Beachvolleyball-Arena, an der Besucher bis einschließlich Sonntag den Profis beim Baggern und Pritschen zujubeln können. Drei Tribünen rund um den Centre Court, dem Hauptspielfeld, bieten Platz für bis zu 1000 Zuschauer. Der Eintritt ist frei.

Alle Ergebnisse sowie die brodelnde Stimmung auf und neben dem Spielfeld können Sie an allen drei Tagen im Live-Ticker auf Nordbayern.de verfolgen. Weitere Infos zur Beachvolleyball-Tour am Hauptmarkt finden Sie hier.

Unter dem Motto "Die Welt zu Gast in Erlangen" findet außerdem am Samstagabend das Schlossgartenfest statt. Die Friedrich-Alexander-Universität lädt zu einem der größten Gartenbälle Europas. Rund 6000 Besucher werden im Erlanger Schlossgarten über das Tanzparkett wirbeln und den Abend mit einem furiosen Feuerwerk ausklingen lassen.

Falls Sie keine Karte für das Schlossgartenfest besitzen, bekommen Sie mit unserem Live-Ticker am Samstagabend einen exklusiven Einblick in die rauschende Ballnacht in Erlangen. Eine Vielzahl an Bildern gibt es ebenfalls auf nordbayern.de. Hier gibt es die wichtigsten Infos im Vorfeld.

Sportlich geht es am Sonntag beim Challenge Roth weiter. Rund 5500 Teilnehmer aus 76 Nationen gehen bei dem weltweit größten Triathlon der Langdistanz an den Start. Darunter erstmals ein Ausdauerdreikämpfer aus Fidschi. Als Favorit geht der Hawaii-Sieger von 2014 und zweifacher Mitteldistanz-Weltmeister, Sebastian Kienle, ins Rennen. Bereits ab 6 Uhr morgens müssen die Sportler ihre Triathlon-Härte beim Schwimmen unter Beweis stellen.

Wir berichten den ganzen Sonntag live von den Entwicklungen an der Strecke. Alle Infos zum Challenge Roth finden Sie hier.

Bei den Bildern aus dem vergangenen Jahr kommen wir jetzt schon ins Schwitzen:

Bilderstrecke zum Thema Kraftakt in drei Disziplinen: Spitzensport beim Challenge Roth Es ist eine irre Distanz, die die Triathleten hinter sich bringen müssen. Fast 226 Kilometer im Wasser, auf dem Fahrrad und zu Fuß legten die Teilnehmer beim Challenge Roth am Sonntag zurück. Trotz gnädiger Temperaturen eine kräftezehrende Aufgabe - die durch die frenetischen Fans an der Strecke zum absoluten Highlight wurde.



Auch musikalisch ist am Wochenende einiges geboten. Unter anderem wird Schlager-Ikone Helene Fischer am Sonntagabend das Max-Morlock-Stadion zum Beben bringen. Die smarte Blondine macht mit ihrer Stadion-Tour in der Noris Halt und hat selbstverständlich auch ihre Mega-Hits "Atemlos", "Achterbahn" oder "Herzbeben" im Gepäck. Die Sängerin sorgte bereits 2015 für eine atemberaubende Show in Nürnberg, damals noch im Grundig-Stadion.

Bereits am Freitag und Samstag können Fans von elektronischer Musik beim Container Love-Festival am Nürnberger Hafen zum Beat wippen. Auf insgesamt drei Areas legen nationale und internationale Top-DJs auf. Inmitten von zahlreichen Containern können Besucher die besondere Festival-Kulisse am Hafen genießen. Wer nach dem offiziellen Teil noch nicht genug hat, der kann sich zur Afterparty in den Hirsch und die Rakete begeben.

Alle Bilder zu Helene Fischer und Container Love finden Sie ebenso auf nordbayern.de.

evo