Megaknall und Hitzegau: Das hat unsere Leser 2018 bewegt

Die meistgelesenen Artikel: Katastrophen und Gewalttaten weit vorne

NÜRNBERG - Naturgewalten, Katastrophen, Geschichten fürs Herz und bloße Skurrilitäten: Das Jahr 2018 hatte in jeder Hinsicht einiges zu bieten. In wenigen Tagen geht es zu Ende, und wir möchten noch einmal zurückblicken: Das hat unsere Leser am meisten gerührt, erschüttert und gefesselt. Ein Überblick!

Bilderstrecke zum Thema Downburst und Super-Sommer: Das hat die Leser 2018 bewegt Und wieder ist ein Jahr vorbei - ein Jahr voller Emotionen, Kontroversitäten und Sensationen. Vom Söder-Aufstieg über den Jahrhundertsommer bis zum Brauerei-Aus - 2018 hatte es in jedem Fall wieder in sich. Das hat unsere Leser am meisten interessiert: