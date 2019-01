Mehr als 140 Unfälle wegen Schneeglätte in Oberfranken

18 Personen schwer verletzt - Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer - vor 1 Stunde

HOF - Winterliche Verhältnisse haben auf den Straßen in Oberfranken am Freitag zu mehr als 140 Unfällen geführt. Insgesamt erlitten 18 Personen schwere Verletzungen. Besonders schwere Unfälle ereigneten sich gegen Mittag unter anderem auf der Autobahn 73 bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) und später in Naila (Landkreis Hof).

Zwischen Coburg und Eisfeld auf der A73 kam es am Freitag zu einem schweren Unfall mit mehreren beteiligten Autos und einem Lkw. Foto: NEWS5/ Ittig



Der andauernde Schneefall führte in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr allein in Oberfranken zu über 140 Verkehrsunfällen. Einen regionalen Schwerpunkt gab es laut Angaben der Polizei nicht. Kurz nach Mittag kam es auf der A73 zu einem schweren Unfall: Eine Frau musste ihr Auto zwischen den Anschlusstellen Ebensfeld und Bad Staffelstein aus gesundheitlichen Gründen anhalten. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Sattelzug gegen das Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau schwerste Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Lastwagenfahrer zog sich laut Angaben der Polizei Verletzungen zu. Die Autobahn musste für längere Zeit komplett gesperrt werden.

Am späten Nachmittag kam es dann in Naila zu einem folgeschweren Zusammenstoß von zwei Autos: Eine 57-Jährige schleuderte mit ihrem Wagen von der Frankenhalle kommend in den Finkenweg und kollidierte mit dem Auto eines 24-Jährigen. Durch den Aufprall wurde die Dame in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand bei den zahlreichen Verkehrsunfällen ein erheblicher Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Die Polizei Oberfranken appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, vorsichtig zu fahren und die Fahrweise an den jeweiligen Straßenverhältnissen anzupassen.

