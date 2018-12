Mehrere Verletzte: Reisebus prallt mit Transporter zusammen

B26 bei Stockstadt komplett gesperrt - Großaufgebot im Einsatz - vor 2 Stunden

STOCKSTADT AM MAIN - Am Donnerstagabend ist ein Kleintransporter nahe Stockstadt am Main (Lkr. Aschaffenburg) frontal mit einem Reisebus zusammengestoßen. Mehrere Personen wurden bei dem schweren Unfall verletzt. Die B26 ist derzeit komplett gesperrt.

Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken mitteilt, ereignete sich das Unglück gegen 17.45 Uhr auf der B26 bei Stockstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache sind ein Reisebus und ein Kleintransporter frontal zusammengestoßen. Mehrere Personen wurden durch die Wucht des Aufpralls verletzt. Wie schwer, ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Trümmerfeld überstreckte sich nach dem Zusammenstoß über die Bundesstraße. Rettungsdienst und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Aktuell sind beide Fahrtrichtungen gesperrt.

