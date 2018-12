Mehrjährige Haftstrafe für Berater von Castell-Bank

Ex-Banker hat Betrug vor Gericht gestanden - fast sieben Millionen Euro Schaden - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Urkundenfälschung, Untreue und Betrug: ein ehemaliger Vermögensberater der unterfränkischen Castell-Bank muss für mehrere Jahre ins Gefängnis. Er hatte 6.8 Millionen Euro Kundengelder veruntreut, so die 3. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth.

Der Mann galt als Spitzenberater - wie sich im Verlauf des Prozesses herausstellte, hatte er seinen Kunden "Mondzinsen" versprochen, um seinem Ruf als Finanzjongleur gerecht zu werden. Um die überhöhten Zinsen zahlen zu können, bediente er sich an den Konten anderer Kunden. Er riss immer neue Löcher, um alte zu stopfen. Juristen sprechen hier von einem Schneeballsystem. Man könnte auch sagen: Er hatte sich in ein Hamsterrad begeben, aus dem er nicht mehr abspringen konnte.

Verhandelt wurde seit Mitte Oktober. Achteinhalb Jahre hatte der Staatsanwaltschaft für die Taten gefordert, die Verteidigung fünfeinhalb Jahre. Das Gericht orientierte sich jedoch eher an der Forderung der Staatsanwaltschaft: Siebeneinhalb Jahre muss der Mann ins Gefängnis, so das am frühen Montagnachmittag ergangene Urteil.

Ulrike Löw