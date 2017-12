"Mein Moment 2017": Christina Merkel auf hoher See

In unserer Serie sprechen Redakteure über die Ereignisse des Jahres

NÜRNBERG - Mit 30 Wissenschaftlern und Forschern war NZ-Redakteurin Christina Merkel in diesem Jahr auf einem Segelschiff unterwegs. Über ihr Abenteuer in der Ostsee erzählt sie in ihrem "Moment 2017".

Vom 16. bis zum 31. Dezember finden Sie, liebe Leserinnen und Leser, täglich ein neues Video, in dem die jeweilige Redakteurin/der jeweilige Redakteur "Mein Moment 2017" vorstellt.

Diesmal ist Christina Merkel, Redakteurin der Nürnberger Zeitung, an der Reihe. Sie spricht von ihrem Abenteuer auf einem Segelschiff. Mit 30 Forschern und Wissenschaftlern verbrachte sie eine interessante Zeit auf hoher See.

