Mercedes prallt in Kümmersbruck gegen Baum

Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt

AMBERG - Ein 61-jähriger Mann kam Samstagfrüh in Kümmersbrück im Landkreis Amberg mit seiner C-Klasse von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Sein Auto ist ein Totalschaden.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagmorgen um 8.45 Uhr. Der 61-jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse kam aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab, als er von Penkhof kommend auf der Luxemburger Straße unterwegs war. Er prallte daraufhin mit so enomer Wucht gegen einen Baum, dass der komplette Vorbau weggerissen wurde. Laut Polizeiangaben überschlug sich das Fahrzeug, riss einen Zaun nieder und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Um den eingeklemmten Mann zu befreien, stellten die Feuerwehren aus Haselmühl und Kümmersbruck den Wagen wieder auf und schnitten ihn aus dem Wagen.

Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum gebracht. An seinem Mercedes entstand ein Totalschaden im Wert von 10.000 Euro. Zusätzlich entstand ein Sachschaden von 2050 Euro.

Die Verbindungsstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

