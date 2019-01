Mercedes prallt in Nürnberger Restaurant: Wagen geht in Flammen auf

Fahrer des Wagens wurde laut ersten Informationen leicht verletzt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kurz nach Mitternacht hat ein Mann die Kontrolle am Samstag über seinen Mercedes verloren und ist in die Glasfront eines Nürnberger Restaurants gefahren. Der Fahrer wurde verletzt - konnte sich aber dennoch selbst aus dem Wagen befreien.

In der Nacht zum Samstag, gegen 0.50 Uhr, ist ein Mercedesfahrer in die Front eines Restaurants in der Leyher Straße gefahren. Der Mann hatte wohl die Kontrolle über sein Auto verloren und durchbrach die Glasscheiben der Gaststätte. Laut Polizei Nürnberg ist die Unfallursache noch völlig unklar. Der Fahrer wurde leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Wagen befreien.

Nach dem Zusammenprall ging der Mercedes in Flammen auf. Die Feuerwehr musste die Löscharbeiten übernehmen und sicherte die Unfallstelle ab.

