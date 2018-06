Messer-Attacke nach Diskobesuch: Männer schwer verletzt

Unbekannte stechen nachts in Würzburg zwei Männer nieder und flüchten - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - In der Nacht zum Samstag wurde ein 25-Jähriger und sein jüngerer Cousin nach einem Besuch in der Würzburger Disko "Odeon Lounge" mit einem Messer niedergestochen. Beide wurden schwer verletzt. Die Polizei sucht dringend Hinweise, die zu den geflüchteten Täter führen könnten.

Nach einem Streit in einer Diskothek in der Würzburger Innenstadt ist ein 25-Jähriger durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, verfolgten zwei unbekannte Männer den 25-Jährigen und seinen sieben Jahre jüngeren Cousin nach dem Verlassen des Clubs "Odeon Lounge" in der Augustinerstraße. Auf Höhe der Büttnerstraße in Würzburg zog einer der beiden Unbekannten ein Messer und stach auf die beiden ein. Der 25-Jährige erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen am Oberkörper. Sein sieben Jahre jüngerer Cousin wurde ebenfalls schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten am frühen Samstagmorgen in einem dunklen Auto - vermutlich einem dunkelblauen Audi A3. Der Angriff ereignete sich gegen 3.15 Uhr.

Laut Polizei werden die beiden Männer wie folgt beschrieben: Einer der Unbekannten ist etwa 20 bis 23 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat einen dunklen Teint, ist schwarzhaarig, die Haare sind im Stirnbereich nach hinten gegelt, sonst kurz rasiert. Er trägt an beiden Ohren auffällige Ohrstecker und schwarze Hose sowie Jacke.

Der zweite Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und 120 bis 130 Kilogram schwer. Er hatte sehr kurz rasierte Haare und trug ebenfalls eine schwarze Jacke und Hose.

Die Würzburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Auseinandersetzung, den Tätern oder ihrem Fluchtwagen geben können. Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1595 direkt mit der eigens gegründeten SOKO „Rittergasse“ in Verbindung zu setzen. Im Medien-Uploadportal der Polizei Unterfranken können außerdem relevante Fotos oder Videos aus der Tatnacht hochgeladen werden.

Der Artikel wurde am 27.6.2018 um eine detailliertere Täterbeschreibung ergänzt.

