Messer im Rücken: Jetzt sucht die Polizei nach diesem Rad

Ermittelt wird derzeit wegen Verdachts des versuchten Mordes - vor 2 Stunden

ASCHAFFENBURG - Er rammte seinem Opfer einfach ein Messer in den Rücken: Die Polizei sucht weiterhin nach dem Mann, der von einem Rad aus in Aschaffenburg einen 33-Jährigen schwer verletzte. Das Foto eines klapprigen Holland-Rades soll dabei helfen.

Mit diesem Fahrrad wurde die Messer-Attacke in Aschaffenburg vom Freitag womöglich begangen. © Kripo Aschaffenburg



Besonders auffällig: Dieser Aufkleber. © Kripo Aschaffenburg



Der Vorfall schockiert Franken. Unvermittelt rammte ein Mann von einem Fahrrad aus einem anderen Mann ein Messer in den Rücken. Das Opfer, ein 33-Jähriger, dachte erst, ihm wurde auf den Rücken geschlagen - doch dann entdeckte die Polizei ein Messer in der Nähe seiner Wirbelsäule, tief im Fleisch steckend. Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert.

Nach wie vor tappt die Polizei im Dunkeln - hat aber eine heiße Spur. In der Nähe des Aschaffenburger Bahnhofs fanden Ermittler ein Rad, das auf die Beschreibung passt. Das silberne Hollandrad der Marke "Kolbe" hat einen auffällig großen Drahtkorb auf dem Gepäckträger, auf dem hinteren Schutzblech ist ein rot-weißer Aufkleber eines Händlers aus Darmstadt angebracht.

Zeugen, die anhand des Rades womöglich Hinweise auf den Täter geben können, können sich rund um die Uhr auf jeder Polizeidienststelle Deutschlands, aber auch direkt bei der Kripo in Aschaffenburg unter der Nummer 06021 857 - 1732 melden. Konkret haben die Ermittler folgende Fragen:

Wer kennt dieses Fahrrad und kann Hinweise auf den letzten Besitzer geben?

Wo ist dieses Rad evtl. abhandengekommen?

Wer hat am Freitag im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofes Aschaffenburg eine männliche Person gesehen, auf die die folgende Beschreibung passt:

Etwa 20 bis 30 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, eine durchschnittlich-normale Figur. Gekleidet war der Verdächtige mit einem dunklen Pullover, einer Cargo-Hose und einem schwarzen Rucksack mit hellen oder grauen Applikationen.

