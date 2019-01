Messer-Schneemann in fränkischem Garten entdeckt

THIERSHEIM - In Thiersheim im Landkreis Wunsiedel hat ein 24-Jähriger am Sonntagmorgen eine gruselige Entdeckung in seinem Garten gemacht: Über Nacht hat dort ein Unbekannter einen Schneemann gebaut, der ein Messer in der Hand hält. Übler Scherz oder ernst gemeinte Drohung? Die Polizei geht der Sache nun nach.

Laut Polizei muss der Schneemann in der Nacht zum Sonntag zwischen 2.30 und 8 Uhr in dem fremden Garten in Thiersheim gebaut worden sein. Als der 24-Jährige Bewohner des Hauses am Morgen erwachte, sah er die Schneefigur, die laut Polizei ein Messer in der Hand hielt. Der junge Mann fühlte sich dadurch bedroht und erstattete bei der Polizei Anzeige wegen Bedrohung und Hausfriedensbruch. Ob es sich um einen schlechten Scherz oder eine ernst gemeinte Drohung handelt, ist unklar. Die Polizei hat jedoch schon einen Tatverdächtigen, diesem Verdacht gehen die Beamten nun nach.

