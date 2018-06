Messerangriff in Würzburg: Täter in Untersuchungshaft

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts - vor 52 Minuten

WÜRZBURG - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verletzte ein 32-Jähriger seinen gleichaltrigen Bekannten in Würzburg mit einem Messer. Der Täter ist mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen ein Uhr traf der Täter bei der Wohnung seines Bekannten in der Würzburger Innenstadt ein. Nach Angaben der Polizei bekamen sich die beiden Männer vor der Hauseingangstür handfest in die Haare, im Zuge des Streits soll einer den anderen schließlich mit einem Messer verletzt haben. Der Geschädigte konnte danach einen weiteren Messerangriff abwehren, es kam zu einem Handgemenge, in dem sich beide Beteiligten Blessuren zuzogen.

Die Polizei war nach Eingang des Notrufes schnell vor Ort, nahm den Angreifer vorläufig fest und stellte das mutmaßliche Tatmesser sicher. Aufgrund einer Handverletzung begleiteten die Einsatzkräfte in ein Krankenhaus, in dem er die Nacht verbringen musste. Da bei ihm auch ein Alkoholwert von über zwei Promille festgestellt wurde, musst er sich auch einer Blutentnahme unterziehen. Der Geschädigte kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Würzburger Kripo hat wegen des Messerangriffs unter anderem die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Der Beschuldigte wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ am Freitag einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Beamte überstellten den 32-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.