Milde Wärme: Ein Hoch streift uns zum Wochenstart

Temperaturen weiterhin im Plusbereich - mäßige bis starke Böen - vor 2 Minuten

NÜRNBERG - In den letzten Tagen setzte der Regen ganze Landschaften in Franken unter Wasser. Zum Wochenstart hat Petrus offenbar Mitleid und sorgt für ein "halbes Hoch" über Franken. Die Temperaturen bleiben weiterhin im Plusbereich.

Auch in der kommenden Woche ist weiterhin kein Neuschnee in Sicht. © dpa



Der heftige Regen der letzten Tage hat der Region ganz schön zugesetzt: In weiten Teilen gab es Überschwemmungen, etwa in Fürth, Ansbach, Erlangen und der Oberpfalz.

Zum Wochenstart wandert ein Hoch von Schottland kommend über Dänemark Richtung Ukraine. Wir bekommen am Südrand mäßige bis starke Böen ab, meldet der Wetterochs. Niederschläge soll es dafür keine geben. Auch die Temperaturen bewegen sich weiter im Plusbereich. Am Tag klettert das Thermometer auf milde 8 Grad, während es Nachts bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wieder frischer wird.

Von Dienstag bis Donnerstag sorgen atlantische Tiefausläufer für eine trübe Wolkensuppe und gelegentlichen Regen. Die Temperaturen pendeln sich bei Werten um die 5 Grad ein - im Plusbereich, versteht sich. Für Mittwoch vermeldet wetter.net sogar einige Sonnenstunden bei leichtem Wind aus Südost.

Wann wird's wieder Winter?

An der Schnee-Front sieht es weiterhin düster aus. Auch gegen Ende der Woche sollen sich die Temperaturen weiterhin im Plusbereich befinden. Das bedeutet eher Regen als weiße Pracht. Für enttäuschte Ski- und Schlittenfahrer haben wir trotzdem was in petto: Einfach mal Abschalten im Schwimmbad oder der Therme.

