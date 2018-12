Millionen-Projekt: Zwei neue Seilbahnen für den Ochsenkopf

Sessellifte auf dem Skiberg im Fichtelgebirge sollen nun ersetzt werden - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Noch lässt der Start der Wintersaison auf dem Ochsenkopf auf sich warten. Künftig will man aber auf dem beliebtesten Skiberg des Fichtelgebirges klotzen statt kleckern. Für 21 Millionen Euro entstehen zwei neue Seilbahnen.

Lange geht es wohl nicht mehr gut mit dem Doppelsessellift, der schon seit 1991 von Bischofsgrün hinauf auf den 1024 Meter hohen Ochsenkopf zuckelt. "Der Zustand ist miserabel. Letzten Winter ist er schon ein paar Mal ausgefallen. Es gibt keinerlei Ersatzteile mehr", erzählt Rainer Schreier, Vorsitzender des Fichtelgebirgsvereins Bischofsgrün und Verbandsrat im Zweckverband zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Wintersports im Fichtelgebirge. Nur den gewieften Technikern sei es zu verdanken, dass der Sessellift sich immer noch einigermaßen zuverlässig auf die 2220 Meter lange Reise macht.

Nicht viel besser sieht es auf der Südseite aus, wo ein ähnlicher Sessellift seit 1997 zwischen Fleckl und der Bergstation seine Dienste tut. Beide Bahnen erfüllen zwar noch die Sicherheitsanforderungen und werden jährlich durch den Tüv geprüft, dringend nötig sind neue Lifte dennoch.

Der Zweckverband entschied sich nun für die große Lösung. Zwei Seilbahnen mit geschlossenen Kabinen für bis zu zehn Passagiere sollen die bisherigen Sessellifte ersetzen. 21 Millionen Euro sollen sie kosten. Weil der Freistaat höchstens 15 Prozent der förderfähigen Kosten beisteuert, muss der Landkreis Bayreuth als Hauptzahler etwa 14 Millionen Euro zahlen.

