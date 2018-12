Millionenschaden durch Organisierte Kriminalität in Bayern

2017 laut Bericht 905 Tatverdächtige erkannt - die meisten stammen aus Deutschland - vor 18 Minuten

MÜNCHEN - Durch Organisierte Kriminalität ist in Bayern im vergangenen Jahr ein Schaden von rund 308 Millionen Euro angerichtet worden. Das geht aus dem Lagebild 2017 des Landeskriminalamtes (LKA) und der Generalstaatsanwaltschaften hervor, das am Montag in München veröffentlicht wurde.

Am aktivsten seien die Täter im Bereich der Rauschgiftkriminalität, gefolgt von Schleusungsdelikten und von Kriminalität im Wirtschaftsleben. Dazu zählen etwa Täter, die sich als Polizeibeamte ausgeben und Leute so um ihr Erspartes bringen. Insgesamt wurden 2017 laut Bericht 905 Tatverdächtige erkannt. Die meisten stammen aus Deutschland, gefolgt von Syrien und Rumänien.

dpa