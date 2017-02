Mini-Frühling: Hoch "Erika" lässt es in Franken sprießen

Region kann sich auf zweistellige Plusgrade und Sonne freuen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es geht aufwärts: Schon am Wochenende kommt die Sonne heraus und die Temperaturen steigen in die Plusgrade. Nur am Sonntag wird die frühlingshafte Stimmung noch etwas getrübt. Am Montag aber steigen die Temperaturem dafür bereits auf bis zu 12 Grad.

Erste Vorboten des Frühlings: Hoch "Erika" beschert uns in der kommenden Woche Plusgrade im zweistelligen Bereich. © dpa



Für mehr als sechs Stunden scheint am Samstag die Sonne über Franken. Dabei erreichen die Temperaturen laut der Prognose auf wetterochs.de bis zu 6 Grad am Mittag bei mäßigen bis frischen Windböen.

In der Nacht auf Sonntag sinken die Temperaturen wieder unter den Gefrierpunkt und der Himmel zieht sich wieder etwas zu. Der Wetterdienst von nordbayern.de rechnet für den Tag mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei schwachem Ostwind. Wer noch keine Pläne für die freien Stunden hat, kann sich von unseren Tipps inspirieren lassen.

Ab Montag gibt Hoch "Erika" einen ersten Vorgeschmack auf den Frühling. Bis zur Wochenmitte steigen die Temperaturen stetig und die Sonne lacht bis zu acht Stunden lang am Himmel. Dienstag und Mittwoch sind tagsüber bis zu 10 Grad drin, wobei in den Nächten noch immer Minusgrade vorherrschen.

Am Donnerstag erreichen die Frühlingsgefühle mit bis zu 12 Grad laut wetter.de ihren Höhepunkt.

Starker östlicher Wind sorgt allerdings dafür, dass in ungeschützten Lagen die gefühlte Temperatur 5 bis 10 Grad unter der gemessenen Lufttemperatur liegt. Ausflügler sollten sich daher vor allem in den Bergen warm anziehen. Für das darauffolgende Wochenende zeigt das Barometer schönes Wetter, aber neue Höhentiefs bringen auch Unbeständigkeit. "Die Temperaturen gehen aber kaum zurück", sagt Meteorologe Christoph Hartmann vom DWD.