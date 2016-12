Minus 20 Grad: Arktische Temperaturen im Januar möglich

NÜRNBERG - Nicht vom Sonnenschein trügen lassen: Der Himmel bleibt zwar klar, die Temperaturen liegen am Neujahrswochenende aber vor allem nachts weit unter 0 Grad. Ab nächster Woche soll dann kalte Luft aus Sibirien nach Deutschland kommen - mitsamt eisigen Temperaturen.

Heute morgen musste bei einigen Autofahrern der Eiskratzer herhalten.



Der Freitag startete heute mit kalten -7 Grad in den Morgenstunden, Frühaufsteher mussten ihre Autoscheiben freikratzen. Bei sehr schwachem Wind liegen die Temperaturen laut Wetterdienst von nordbayern.de tagsüber zwischen 0 und 2 Grad.

Kalt, aber sonnig: So sieht das Neujahrswochenende aus. Mit jeweils 8 Sonnenstunden bleibt der Himmel sowohl am Samstag als auch am Sonntag laut wetter.com klar. Für das Silvesterfeuerwerk sind das gute Voraussetzungen, um die spektakulären Raketen zu betrachten. Das Thermometer schafft es tagsüber höchstens bis zur 0-Grad-Grenze, ansonsten sagt der Wetterochs, erwarten uns vor allem nachts Tiefstwerte von bis zu -10 Grad. In jedem Fall gilt für Silvester: Warm einpacken!

Ab nächster Woche gibt es einen Wetterumschwung. Wetter.com sagt für die erste Januarwoche Schneefälle und Dauerfrost voraus. Die Temperaturen liegen am Montag bei 0 bis 1 Grad, die Sonne wird hinter einer Wolkendecke verschwinden.

Wie es danach mit dem Januarwetter weitergeht, ist noch unklar, allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit für wirklich kaltes Winterwetter, wie wetteronline.de meldet. Nach einem Frühlaufmodell könnte der erste Monat im neuen Jahr einen eisigen Winter mit Temperaturen unter -20 Grad bringen. Sicher ist das allerdings noch lange nicht, wie die Seite meldet. Jedoch auch: "Die Wahrscheinlichkeit auf wirklich kaltes Winterwetter ist derzeit aber doch ein Stück höher, als ein mildere Variante mit Westwinden."

