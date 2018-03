Minusgrade und Schneeregen: Die Woche bleibt kalt

Erst am Wochenende kehren vermutlich die milderen Temperaturen zurück - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Damit hatten viele nicht mehr gerechnet: Wintereinbruch in Franken - und das zum Frühlingsbeginn. Der Schnee feierte sein Comeback und wird uns noch einige Tage erhalten bleiben. Hoffnung machen die Aussichten für das kommende Wochenende.

Laut Wetter.de beginnt der Dienstag mit -8 Grad, die im Laufe des Tages auf nicht mehr als +2 Grad ansteigen. Dabei bleibt die Sonne mit acht Stunden Strahlzeit immerhin präsent. Doch kommt es wirklich so? Ein Schneeschauer-Symbol ziert zumindest die Prognose des Wetterdienstes von nordbayern.de für den Nachmittag.

Letzterer prophezeit für Mittwoch tagsüber Werte zwischen 0 und +4 Grad. Den ganzen Tag über hängen Wolken vor der Sonne, die sich aber immer wieder in den Vordergrund kämpft und Franken nach wie vor einige helle Stunden beschert. Nachts wird es aber wieder eisig: Die Temperaturen fallen dann auf -6 Grad.

Am Donnerstag erreicht uns laut Wetterochs eine Warmfront aus Nordwesten, die leichte Niederschläge bringen soll. Bei Temperaturen von etwa +1 Grad erwartet die Region ein ungemütliches Regen-Schnee-Gemisch.

Wärmere Aussichten bringt dann endlich das nächste Wochenende, zu dem mal wieder mit Temperaturen im zweistelligen Berich gerechnet wird - und zwar über der Nullmarke.

Das vergangene Wochenende ging an Franken nicht spurlos vorüber. Viele wunderten sich am Sonntag über das winterliche Schneetreiben vor ihrer Tür.

In Fürth sorgte das für beschwerliche Straßenverhältnisse:

Nicht nur das Fürther Rathaus war in dichte Schneeflocken gehüllt: In der Nacht zum Sonntag kehrte der Winter in Franken zurück. Bei bis zu -5 Grad bibberten Fußgänger und Fahrradfahrer. Auch im Straßenverkehr machte sich das Schneetreiben bemerkbar: Glätte und erschwerte Sichtverhältnisse trieben die Autofahrer zur erhöhten Vorsicht an.