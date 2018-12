Missglücktes Überholmanöver fordert drei Schwerverletzte

Staatsstraße in Richtung Kitzingen war mehrere Stunden voll gesperrt - vor 1 Stunde

KITZINGEN - Am frühen Samstagabend kam es auf der Staatsstraße 2271 nach einem Überholmanöver zu einem schweren Unfall. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Bilderstrecke zum Thema Drei Schwerverletzte nach Überholmanöver bei Kitzingen Auf der Staatsstraße 2271 Richtung Kitzingen kollidierten am Samstagabend zwei Fahrzeuge nach einem Überholmanöver miteinander. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Ein weiteres Auto konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte ebenfalls in die Unfallstelle. Der Unfall forderte drei Schwerverletzte und eine leichter verletzte Person. Die Staatsstraße war daraufhin komplett gesperrt.



Nach ersten Angaben befuhr eine 66-Jährige gegen 17 Uhr die Staatsstraße 2271 von Marktbreit in Richtung Kitzingen. Dabei startete sie ein Überholmanöver zweier Lastwagen, übersah dabei jedoch einen ihr entgegenkommenden Toyota. Dessen 51-jähriger Fahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern und prallte frontal in das Auto der Frau.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 51-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den Mann daraufhin in ein Klinikum. Auch die 66-Jährige Unfallverursacherin wurde schwer verletzt und musste nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zusätzlich prallte ein weiteres Auto in die Unfallstelle: Ein dem Toyota folgender Fahrer konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit den Autowracks. Die Beifahrerin des Wagens wurde dabei schwer verletzt und musste eben wie der weniger schwer verletzte der 55-jährige Fahrer von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.