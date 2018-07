Mit 1,5 Promille in Klinik: Oma gibt 12-Jährigem Alkohol

Die Großmutter des Jungen hatte knapp 4 Promille intus und erwartet Anzeige - vor 1 Stunde

KELHEIM - Es ist das Schreckensszenario einer jeden Mutter. Das eigene Kind liegt im Badezimmer und ist kaum noch ansprechbar. So erging es einer Frau in Kelheim, die ihren 12-jährigen Jungen am Samstagabend in diesem Zustand vorfand.

Der Bub hatte reichlich Alkohol getrunken. Wie ein Test ergab, hatte er mehr als 1,5 Promille im Blut. Das Kind musste umgehend mit dem Rettungsdienst in eine Kinderklinik gebracht werden.

Der 12-Jährige behauptete, das Hochprozentige von seiner Großmutter erhalten zu haben. Diese, mit knapp 4 Promille ebenfalls erheblich alkholisiert, wies die Vorwürfe allerdings von sich. Das half ihr allerdings nichts. Die Dame muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.