Mit 1,6 Promille: 15-Jähriger kracht mit BMW in Einkaufswagen

Jugendlicher verursacht betrunken einen Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Küps - vor 1 Stunde

KÜPS - Mit 1,58 Promille Alkohol im Blut ist ein 15-Jähriger in Küps im oberfränkischen Landkreis Kronach mit dem Auto in einen Unterstand für Einkaufswagen gekracht. Auch sein 35-jähriger Beifahrer war betrunken.

Mit 1,6 Promille Alkohol im Blut krachte ein 15-Jähriger mit seinem BMW am Montagabend in einen Unterstand für Einkaufswagen eines Supermarktes in Küps im Landkreis Kronach. © NEWS5 / Merzbach



In Begleitung eines 35-jährigen Bekannten war der Jugendliche am Montagabend mit einem Wagen zu schnell über den Parkplatz eines Supermarkts in Küps gefahren, wie die Polizei mitteilte.

Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und rauschte in einen Unterstand für Einkaufswagen. Dieser wurde komplett zerstört. Ein daneben geparktes Auto wurde beschädigt. Zunächst gab sich der 35-jährige und ebenfalls betrunkene Begleiter vor der Polizei als Fahrer aus. Zeugen hatten jedoch den Jugendlichen hinter dem Steuer gesehen.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Weil der Beifahrer ebenso mit knapp 1,8 Promille stark alkoholisiert war, muss er auch mit strafrechtliche Konsequenzen rechnen.

fr, dpa