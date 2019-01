Auf schneeglatter Straße ist ein 18-Jähriger am Donnerstag in Unterfranken (Landkreis Haßberge) gegen eine Baumgruppe geprallt. Er war auf der Ortsverbindungsstraße von Fatschenbrunn in Richtung Hummelmarter unterwegs. Nach dem Zusammenstoß blieb das Auto auf der Seite liegen, der junge Fahrer konnte sich aber selbstständig befreien. Er blieb unverletzt, jedoch entstand am VW ein Totalschaden. © NEWS5 / Merzbach