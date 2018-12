Mit Beil auf dem Weihnachtsmarkt: Polizeieinsatz in Hessen

Besorgte Anrufer informierten die Polizei über einen bewaffneten Mann - vor 1 Stunde

WITZENHAUSEN - Ein Mann ist in einer hessischen Kleinstadt mit erhobenem Arm und Beil über einen Weihnachtsmarkt gelaufen und hat dabei "Allahu Akbar" gerufen. Als die Polizei vor Ort ankam, hatte der Mann jedoch bereits die Flucht ergriffen.

Am Samstagabend gingen bei der Polizei in Witzenhausen in Hessen mehrere Anrufe ein: Ein Mann laufe mit erhobenem Arm und Beil in Richtung Weihnachtsmarkt. Dort fühlten sich mehrere Besucher von dem Mann bedroht, denn er fuchtelte laut Polizei mit der Waffe herum und rief dabei "Allahu Akbar" (arabisch für "Gott ist groß").

Der Mann verließ den Weihnachtsmarkt rasch wieder und stieg auf sein Fahrrad, das er auf Höhe einer Apotheke abgestellt hatte. Eine Polizeistreife konnte den 38-Jährigen wenig später in der Fußgängerzone festnehmen, das Beil hatte er jedoch nicht mehr bei sich. Die Polizisten fanden die Waffe in einem Pflanzenrondell innerhalb des Weihnachtsmarktes.

Gegenüber den Polizisten verhielt sich der Mann äußerst aggressiv, er beleidigte sie zudem. Die Beamten nahmen den Täter, der erheblich alkoholisiert war, in Gewahrsam. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern noch an. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei allerdings davon aus, dass der 38-Jährige keine konkreten Schlagbewegungen ausführte und niemanden verletzte.

