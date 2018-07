Mit bloßem Auge erkennbar: ISS fliegt heute über Franken

NÜRNBERG - Das Wetter stimmt, es ist angerichtet: Die Internationale Raumstation, auf der aktuell der Deutsche Alexander Gerst dient, fliegt am Donnerstagabend über Franken. Wir verraten, wie Sie einen Blick auf die ISS erhaschen können.

Alexander sieht die Erde - und Bayern bald Alexander Gerst, zumindest seine ISS wird am Firmament aufleuchten. © Nasa



"Könnt Ihr uns sehen?", fragt Alexander Gerst, Deutschlands Mann im Weltraum, auf Twitter. "In den nächsten Nächten wir die ISS jeweils über Deutschlands Nachthimmel ziehen, als der hellste Stern am Firmament." Am Donnerstag wird das um genau 23.02 Uhr der Fall sein. Dann zieht die Raumstation, die dank ihrer großen Solarpanele hell am Himmel leuchtet, über Bayern. Genau sechs Minuten lang wird sie zu sehen sein, ehe sie um 23.08 Uhr wieder verschwindet. Weil die ISS derzeit eine besonders nahe Umlaufbahn um die Erde nimmt, wird sie problemlos mit bloßem Auge erkennbar sein. Franken müssen nur in westliche Richtung blicken.

Die Internationale Raumstation kreist in einer Höhe von 400 Kilometern um unsere Erde. Sichtbar ist sie aber nur dann, wenn sie direkt von der Sonne angestrahlt wird, die Zeitfenster sind also kurz. Der genaue Kurs der ISS kann auf der Seite Spot the Station nachverfolgt werden. Ein völlig wolkenloser Himmel über Franken sowie laue Temperaturen schaffen zudem am Donnerstag perfekte Bedingungen für eine Astro-Nacht im Freien.

Um die ISS optimal sehen zu können, sollten Sie einen Standort mit möglichst wenig Umgebungslicht wählen, etwa auf dem Land. Tipp für Fotografen: Verwenden Sie ein Objektiv mit kurzer Brennweite - wo die ISS auftaucht, ist für Laien nicht planbar. Nehmen Sie deshalb einen großen Teil des Himmels ins Visier. Stellen Sie zudem die Blende so klein wie möglich - und wählen eine lange Belichtungszeit. Schicken Sie uns Ihre Fotos von der ISS über Franken an redaktion@nordbayern.de.

