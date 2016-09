Mit dem Rad auf Entdeckungstour durch die Region

NÜRNBERG - Auf keine andere Art kann man die Region so gut entdecken wie mit dem Fahrrad. Weite Strecken kann man so zurücklegen — und doch jederzeit am Wegesrand anhalten. 44 Entdeckungstouren sind in dem neuen Buch "Radausflüge in Franken" versammelt. Wir haben das Werk getestet und sind von Kalchreuth nach Schnaittach geradelt.

Versteckt im Wald bei Kalchreuth liegt der Kreuzweiher, wo man eine erste Rast einlegen kann. © Foto: Martin Müller



Die Äpfel sind reif im Biergarten der Klosterbrauerei Weißenohe. Im Stakkato knallen die dicken Früchte auf die Tische. Mit jedem Scheppern wird die Stimmung unter den Gästen ausgelassener.

Die einen sind ohnehin schon beim dritten Seidla und den schlüpfrigen Witzen angelangt, in der anderen Ecke wagen sich zwei halbe Portionen an zwei mächtige Schäufele. Biergläser knallen am Ausschank so aneinander, dass eines zerbricht. Die Bedienung flucht, weil sie mit ihren klobigen Schuhen immer die Kieselsteine durch die Gegend schussert.

Kurzum: Man ist im fränkischen Paradies angekommen. Hier werden alle Sinne angesprochen, hier regiert das pralle Leben.

Kulinarische Freuden mit dem Rad

Um dorthin zu gelangen, könnte man sich natürlich einfach in den Zug setzen. Doch viel mehr Lust bereitet es, sich die kulinarischen Freuden vorher mit dem Rad erfahren zu haben.

Schließlich gibt es so viel zu entdecken unterwegs. Gleich am Anfang unserer Tour etwa könnte man in den Kalchreuther Kirschgärten sein Fahrrad kurz zur Seite stellen und den ausgeschilderten Spazierweg durch die Obstplantagen genießen. An Mitmach-Stationen kann man etwa auf Knopfdruck dem Ruf von Wendehals oder Gartengrasmücke lauschen.

Wenige Meter weiter kann man gleich seine Satteltaschen auffüllen: Am Rande des Weges läuft dem Radler angesichts eines Tischchens mit Mirabellen-, Ingwer- oder Weichsel-Fruchtaufstrich das Wasser im Munde zusammen. Seinen Obolus dafür schmeißt man einfach in das bereitgestellte Milchkännchen — ein Verkäufer ist weit und breit nicht zu sehen.

Überhaupt könnte man in fast jedem Dorf gleich mehrfach anhalten. Mal liegt frisches Obst in großen Holzkisten zum Verkauf bereit, mal könnte man sich gleich einen Kartoffelsack auf den Gepäckträger spannen. Und überall gibt es Gelegenheit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

44 Radtouren sind versammelt in dem Spiral-Büchlein, das im Verlag Nürnberger Presse erschienen ist. In die Fränkische Schweiz geht es ebenso wie ins Seenland, in den Aischgrund, weit nach Westmittelfranken, in die Frankenalb oder die Oberpfalz.

Die Routen verlaufen größtenteils auf Radwegen und kaum befahrenen Straßen. Die meisten sind für Familien sehr gut geeignet. Wie anspruchsvoll eine Tour ist, erkennt man am vorangestellten Höhenprofil und der aufgeführten Summe der Anstiege.

Ein Prüfstein für den Körper

Unsere Tour ist da mit seinen 270 Metern an Anstiegen ein echter Prüfstein für untrainierte Waden. Vor allem, weil sich die Anstiege fast ausschließlich an einem Punkt konzentrieren: von Weißenohe über Gräfenberg hinauf auf die Hochfläche. Hier merkt man das in Weißenohe einverleibte Schnitzel und das süffige Bier schnell.

Wer nicht topfit ist, sollte sich ein paar Minuten Schieben gönnen — oder sein E-Bike aktivieren. Wer diesen Anstieg geschafft hat, kann den Rest der Tour dafür gut bewältigen. Hilfreich ist auf jeden Fall eine Lenkertasche, in die man bequem die Tourenbeschreibung stecken kann. Denn unterwegs gibt es immer wieder einige knifflige Stellen, an denen man gut aufpassen sollte. Diese sind im Buch besonders genau beschrieben.

Auf der Streckenkarte im Buch ist sehr gut zu erkennen, wo man auf Radwegen oder auf Straßen, wo auf markierten oder unmarkierten Wegen unterwegs ist. So kann man leicht die für sich passenden Touren aussuchen. Dabei fährt man stets auf den Spuren von Experten: Die Strecken haben Aktive des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) zusammengestellt und Wert darauf gelegt, dass man Start- und Zielpunkt gut mit dem VGN erreichen kann.

Bei unserer Tour kommen wir nach Kalchreuth schnell am idyllisch im Wald gelegenen Kreuzweiher vorbei. Ein Radcomputer ist für eine komfortable Fahrt hilfreich, denn das Buch listet genau auf, wo man aufpassen sollte. "Vor dem Weiher links (4,2 km)“, heißt es da beispielsweise.

Aber nicht nur profane Kilometerangaben findet man. Auch zum Kirschenanbau in Kalchreuth, zum Kloster in Weißenohe oder zur Geschichte Gräfenbergs sind einige erläuternde Zeilen zu lesen.

Nachdem wir am Ende des schweißtreibenden Anstiegs noch die herrliche Aussicht auf die Altstadt von Gräfenberg genossen haben, entdecken wir, dass zwischen Gräfenberg und Lilling Hopfen in rauen Mengen wächst. Hier ist einer der größten Bio-Hopfen-Betriebe der Welt angesiedelt. Jetzt zur Erntezeit umweht ein betörender Duft die Radler.

Dorf mit Barockschloss

Bald geht es steil hinab nach Hüttenbach mit seinem Barockschloss mitten im Ort und weiter nach Simmelsdorf, wo der Stammsitz der Patrizierfamilie Tucher steht, bis nach Schnaittach. Hier endet unsere Entdeckungstour durch die Region. 43 weitere können folgen.

Das Buch "Radausflüge in Franken“, mit vielen stimmungsvollen Fotos, umfasst 288 Seiten, ist im Verlag Nürnberger Presse erschienen und für 14,50 Euro in allen unseren Geschäftsstellen, bei den angeschlossenen Heimatverlagen, im Internet unter der Adresse nn-zeitungsshop.de sowie im Buchhandel erhältlich. An den genannten Stellen gibt es ergänzend eine ADFC-Radwanderkarte für Nürnberg-Mittelfranken zu kaufen.

Martin Müller