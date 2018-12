Mit drei Promille: Mann in OP-Hemd pöbelt vor Bahnhof

WÜRZBURG - In einem weißen OP-Hemd und mit mehr als drei Promille Alkohol hat ein Mann in Würzburg mehrere Bundespolizisten beschimpft und bedroht. Die Beamten waren von Passanten auf den vor dem Hauptbahnhof sitzenden 31 Jahre alten Mann aufmerksam gemacht worden, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Die Polizisten stellten eine Wodkaflasche sicher und nahmen den sich heftig wehrenden Mann am Mittwochnachmittag in Gewahrsam. Der 31-Jährige hatte erst wenige Stunden zuvor eine Würzburger Klinik verlassen, in die er wegen Alkoholmissbrauchs gebracht worden war.

Der Mann durfte in einer Zelle seinen Rausch ausschlafen und muss sich nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

