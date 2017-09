Mit erhobenem Mittelfinger und ohne Kennzeichen unterwegs

16-Jähriger legt sich mit der Polizei in Beilngries an - vor 1 Stunde

BEILNGRIES - Nichtsahnend war eine Streife in Beilngries am Montagmittag auf der Eichstätter Straße unterwegs, als ein Motorradfahrer in entgegengesetzter Richtung vorbeifuhr und ihnen den ausgestreckten Mittelfinger präsentierte.

Gegen 12.15 Uhr kam der Motorradfahrer den Beamten auf der Eichstätter Straße ortseinwärts entgegen. Ohne Kennzeichen, mit ausgestrecktem Mittelfinger.

Eine Respektlosigkeit, die sich die Polizei nicht gefallen lassen wollte und sofort die Verfolgung aufnahm. Es dauerte auch nicht lange, bis man den Rüpel ausfindig gemachte hatte. In der Neumarkter Straße wollten die Polizisten den Motorradfahrer zur Rede stellen, doch beim Aussteigen versuchte der gerade einmal 16 Jahre alte Jugendliche zu flüchten.

Mit vereinten Kräften gelang es den Beamten schließlich, ihn festzuhalten und zu fesseln. Allerdings war der 16-Jährige so auf Krawall gebürstet, dass sowohl er, als auch die Beamten leichte Verletzungen davontrugen.

Bei seiner Vernehmung gab er an, dass er das Motorrad am Vortag gefunden habe und es nach einer Probefahrt bei der Polizei abgeben wollte. Dieser Aussage konnten die Beamten nur wenig Glauben schenken. Den 16-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand, Beleidigung und mehrerer Verkehrsdelikte.

