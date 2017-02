Mit gefälschtem Ausweis und 3,5 Kilo Kokain im Auto

Ermittler entdeckten Rauschgift in Hohlraum - Haftbefehl erlassen - vor 1 Stunde

Am Montagmorgen legten zwei Männer mit ihrem Volvo auf dem Parkplatz Seeheimer See nahe Rosenheim eine kurze Rast ein. Doch ihre Weiterfahrt wurde verhindert, den Polizisten kam eine Sache etwas merkwürdig von - nicht ohne Grund, wie sich später herausstellte.

Laut Angaben der Polizei kontrollierten Fahnder am Montagmorgen auf dem Parkplatz Seeheimer See zwei Personen. Die beiden 28 und 33 Jahre alten Männer waren mit dem Volvo in Richtung Norden unterwegs.

Doch bei der Überprüfung der Ausweispapiere der beiden fiel den Beamten etwas auf: Der Personalausweis und der Führerschein des jüngeren Mannes sahen auffällig aus. Kurz darauf stellte sich heraus, dass die Fahnder einen echten Glücksgriff gemacht hatten: Bei den Papieren des 28-Jährigen handelte es sich um eine "Totalfälschung", wie das Bayerische Landeskriminalamt in einer Pressemitteilung mitteilte.

Die Männer wurden daraufhin zur Inspektion gebracht und auch der Volvo wurde genauer untersucht. An dem Auto entdeckten die die Polizisten schließlich einen Hohlraum - darin lag versteckt ein Päckchen mit weißem Pulver. Schnell war klar, dass es sich hierbei um Kokain handelte. Nach diesem Fund übernahm die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes, zusammen mit der Staatsanwaltschaft München, die Ermittlungen.

Schließlich stellten die Ermittler noch drei weitere Pakete Kokain in dem Wagen sicher. Zusammen wogen die vier Pakete rund 3,5 Kilogramm. Gegen die beiden Männer, die sich zu dem Drogenfund nicht äußern wollten, wurde in München Haftbefehl erlassen.

