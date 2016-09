Mit Gürteln vor Disko geprügelt: Vier Schläger in U-Haft

Gefährliche Körperverletzung: Vier Personen in Schweinfurt festgenommen - vor 1 Stunde

SCHWEINFURT - In der Nacht von Samstag auf Sonntag eskalierte eine Schlägerei vor einer Diskothek in Schweinfurt. Eine Personengruppe schlug mit Gürteln und Steinen auf eine andere ein. Als die Polizei eintraf, flüchteten viele der Schläger. Vier Personen wurden verletzt.

Gegen 1.40 Uhr fing der Streit vor einer Diskothek am Albrecht-Dürer-Platz in der Innenstadt zunächst verbal an. Zwischen den beiden Gruppen kam es dann jedoch schnell zu Handgreiflichkeiten, einige Personen schlugen laut Polizei und Staatsanwaltschaft mit Gürteln auf die andere Gruppe ein. Anschließend flüchtete die Tätergruppe in Richtung Schultestraße.

Doch die Auseinandersetzung war noch lange nicht vorbei: Kurze Zeit darauf gingen die Angreifer, diesmal mit Steinen und Ästen bewaffnet, aus der Dunkelheit heraus erneut auf die Gruppe los. Nachdem der Notruf bei der Polizei einging, fuhren alle verfügbaren Polizeistreifen zum Bereich der Schultestraße. Die bewaffneten Schläger ergriffen die Flucht, als die Beamten vor Ort eintrafen. Vier Personen konnten jedoch noch festgenommen werden. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt, ein Mann wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem der Tatverdächtigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Ermittlungsrichterin des Schweinfurter Amtsgerichtes erließ am Sonntag Haftbefehl gegen die vier Tatverdächtigen. Vorgeworfen wird den Männern gefährliche Körperverletzung sowie der Verdacht des Landfriedensbruchs. Die Tatverdächtigen wurden anschließend in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zu einem möglichen Motiv hat sich die Polizei Unterfranken in ihrer Pressemitteilung am Sonntag nicht geäußert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als

Mail an die Redaktion