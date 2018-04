Mit Oldtimer geflüchtet: Drogenfahrt ohne Führerschein

Kollision mit entgegenkommendem Pkw - Frau wurde bei Unfall verletzt - vor 1 Stunde

SELB - Ein 18-Jähriger hat am Samstagabend in Selb gleich mehrere Anzeigen kassiert: Mit einem gestohlenen VW Jetta flüchtete er vor der Polizei. Als er nach einem Unfall endlich festgenommen werden konnte, entdeckten die Beamten eine 12-Jährige auf dem Beifahrersitz des Wagens.

Am Samstagvormittag hatte ein Autohaus in Selb einen VW Jetta mit Oldtimer-Status als gestohlen gemeldet. Am Abend desselben Tages fiel einer Streifenbesatzung dieser gesuchte Wagen dann in der Stadt auf. Die Kennzeichen, die an dem Jetta angebracht waren, wurden laut Polizei Marktredwitz ebenfalls zuvor gestohlen.

Da der 18-Jährige Fahrer des VW den Wagen auch nach mehreren Aufforderungen nicht stoppte, wurden weitere Streifenwagen hinzugerufen. Mehrere Polizeiautos verfolgten den Oldtimer durch Selb. Die Jagd endete dann jedoch abrupt, als der 18-Jährige mit dem Wagen in der Weißenbacher Straße ins Schleudern geriet - laut Polizei hatte er wegen der hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto verloren. Auf Höhe der Professor-Fritz-Klee-Straße kollidierte der VW dann mit einem entgegenkommenden Pkw. Der zweite Wagen wurde von einer Marktleutherin gelenkt, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Ihr kleiner Sohn, der ebenfalls im Auto saß, blieb aber unverletzt.

Der gestohlene Oldtimer war nach dem Zusammenstoß noch rechts von der Straße abgekommen und blieb schließlich in einer Böschung hängen. Als die Beamten den Fahrer festnahmen, entdeckten sie auch seine junge Beifahrerin. Das 12-jährige Mädchen wurde an ihre Eltern übergeben. Bei der Vernehmung des jungen Mannes stellte sich heraus, dass er gar keinen Führerschein hat und während der Fahrt offenbar unter Drogeneinfluss stand. Wegen der Schwere der Delikte hat die Kriminalpolizei Hof die Bearbeitung übernommen.

