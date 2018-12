Mit Regen, Wind und Donner Richtung vierten Advent

Wochenende wird ungemütlich und unwinterlich warm - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Milde Temperaturen dominieren am Wochenende die letzten Tage der Vorweihnachtszeit, begleitet von viel Regen und starken Böen. In Franken kann es gewittrig werden - und am Samstag wird die Region ordentlich durchgeblasen.