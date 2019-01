Mit Schusswaffe: Maskierter überfällt Nürnberger Tankstelle

Mann trug Sturmhaube mit Sehschlitzen - Angestellte erlitt schweren Schock - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Mit einer Schusswaffe in der Hand hat ein Räuber am Donnerstagabend eine Tankstelle in Wöhrd überfallen. Der Unbekannte erbeutete Bargeld, anschließend gelang ihm die Flucht. Die Kripo sucht nun Zeugen.

Der Überfall auf die Esso-Tankstelle an der Sulzbacher Straße (Höhe Hausnummer 10) ereignete sich gegen 20 Uhr. Der vollmaskierte Täter bedrohte zwei Angestellte (39 bzw. 52 Jahre alt) mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Mit der Beute, deren Höhe die Polizei nicht nennt, konnte er unerkannt in Richtung Cramer-Klett-Park fliehen. Die beiden Angestellten blieben körperlich unversehrt. Die 39-Jährige erlitt jedoch einen so starken Schock, dass sie ärztlich behandelt werden musste. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Der Kriminaldauerdienst sicherte vor Ort Spuren. Die Kripo ermittelt nun.

Der hochdeutsch sprechende Räuber ist 20 bis 25 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß und korpulent. Zur Tatzeit trug er eine graue Jogginghose, eine rote Sweatjacke mit Kapuze sowie dunkle Schuhe. Sein Gesicht hatte er mit einer schwarzen Sturmhaube mit Sehschlitzen verdeckt, darunter trug er eine Brille mit dünnem schwarzen Gestell.

Unter der Telefonnummer 091121123333 nimmt die Polizei Hinweise zu dem Vorfall und dem unbekannten Räuber entgegen.

tig