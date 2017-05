Mit Smartphone navigiert: Einhändig auf dem Roller

Fahrer musste 80 Euro zahlen und durfte anschließend auf der A7 weiterfahren - vor 1 Stunde

HAUSEN - Die Verkehrspolizei Schweinfurt hielt auf der A7 einen 35-jährigen Rollerfahrer an, nachdem dieser mit nur einer Hand am Lenker unterwegs war. In der anderen Hand hielt er sein Smartphone, da er es zum navigieren benutzte.

Am Dienstag war eine zivile Streife der Verkehrspolizei Schweinfurt gegen 19.45 Uhr auf der A7 unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Estenfeld und Gramschatzer Wald in Richtung Fulda fiel ihnen der Fahrer eines Motorrollers auf.

Der Rollerfahrer war mit etwa 120 Stundenkilometern auf der rechten Spur unterwegs. Am Lenker hatte er jedoch nur die rechte Hand. In der Linken hielt er sein Smartphone und warf immer wieder einen Blick auf den Bildschirm. Kuppeln mit der linken Hand oder eine verkehrssichere Bremsung war dem Fahrer so nicht mehr möglich.

Die Beamten hielten den Mann an und kontrollierten ihn anschließend. Der 35-Jährige gab an Tourist zu sein und sein Smartphone als Navigationsgerät zu benutzen. Da er keine Halterung besaß, musste er das Smartphone in der linken Hand halten.

Der Rollerfahrer musste 80 Euro zahlen und durfte anschließend mit beiden Händen am Lenker weiterfahren, nachdem ihn die Beamten eindringlich über sein gefährliches Verhalten belehrt hatten.

