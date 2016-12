Mit Spaten verscharrt: Vermisste Frauen sind tot

Mutmaßlicher Täter sitzt seit einer Woche in Untersuchungshaft - vor 2 Stunden

AUGSBURG - Nun gibt es traurige Gewissheit: Bei den entdeckten Leichen handelt es sich um die beiden vermissten Frauen aus dem schwäbischen Gersthofen.

Seit Donnerstag ist klar, dass es sich bei den Leichen um die beiden vermissten Frauen aus dem Gersthofener Ortsteil Hirblingen handelt. © dpa



Nach dem Fund von zwei Leichen nahe Augsburg hat sich der Verdacht bestätigt: Es handelt sich um zwei Frauen aus dem schwäbischen Gersthofen, die seit dem 9. Dezember verschwunden waren. Sie wurden ermordet. Als mutmaßlicher Täter sitzt bereits seit einer Woche ein Nachbar der beiden Frauen in Untersuchungshaft. Der Verdächtige schweigt bisher zu den Vorwürfen, wie die Ermittler am Donnerstag in Augsburg sagten.

Sie gehen davon aus, dass der 31-Jährige die Lebensgefährtinnen umgebracht hat, um dann mit der erbeuteten Bankkarte an das Geld der Opfer zu kommen.

Der Mann habe mehrfach im Raum Augsburg und sogar in der tschechischen Landeshauptstadt Prag Geld abgehoben, hieß es. Die Leichen der verschwundenen 49 und 50 Jahre alten Frauen waren am Mittwoch etwa zweieinhalb Kilometer von ihrem Wohnhaus entfernt entdeckt worden. Sie waren in der Nähe eines Klärwerks etwa einen Meter tief vergraben und hatten etliche Stichwunden.

dpa