Mit VW kollidiert: Motorradfahrer stirbt in der Oberpfalz

Biker prallte beim Überholvorgang in wendendes Fahrzeug - vor 21 Minuten

NITTENAU - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag in Nittenau im Landkreis Schwandorf: Ein Motorradfahrer prallte beim Überholvorgang in ein Auto, das gerade vor ihm wendete. Der 75-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Kurz vor 10 Uhr war der 75-jährige Motorradfahrer auf der Kreisstraße SAD 1 bei Nittenau unterwegs. Genau in dem Moment, als er zum Überholen ansetzte, wollte vor ihm ein Mann mit seinem VW-Passat wenden, sodass der 75-Jährige mit seiner Honda in den Pkw prallte.

Laut Angaben der Polizei erlitt der Biker aus dem Landkreis Schwandorf so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle bei der Reanimation verstarb. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter hinzugezogen und Motorrad sowie Passat wurden sichergestellt. Die Unfallstelle war bis etwa 11.30 Uhr gesperrt, sodass der Verkehr örtlich umgeleitet werden musste. die Polizei Burglengenfeld hat den Unfall aufgenommen.

