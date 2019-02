Mittelfrankens Betriebe trotzen dem Abschwung-Gerede

NÜRNBERG - Mit deutlichem Konjunkturoptimismus stemmt sich die mittelfränkische Wirtschaft gegen das zunehmende Jammern der Wirtschaftsforscher.

Den Betrieben geht es gut, sie wollen weiter investieren und noch mehr Mitarbeiter einstellen – wenn sie denn welche bekommen. Das ist das Fazit der jüngsten Konjunkturumfrage der mittelfränkischen Industrie- und Handelskammer bei den Mitgliedsbetrieben. "Die gegenwärtige Lage der heimischen Unternehmen ist überraschend robust", erklärt IHK-Präsident Dirk von Vopelius, nur zweimal seit der Wiedervereinigung war die Lagebeurteilung besser.

Ein paar Wölkchen am sonst makellosen blauen Himmel zeichnen sich allerdings bei der Einschätzung der künftigen Geschäftsentwicklung ab. Sorgen bereitet den Firmen dabei in erster Linie die Instabilität in der EU einschließlich des anstehenden Brexits. Doch auch im Inland sieht der Kammerpräsident Anlass zur Sorge. Der Zustand der Regierungskoalition, die sich mittlerweile im Verteilmodus befinde und zunehmend aus Einzelkämpfern zu bestehen scheine, sei nicht dazu angetan, den "Vorsichtspessimismus" in den Chefetagen der Region abzubauen, so Vopelius.

Zur Besonnenheit mahnt der oberste IHK-Vertreter der Region in der gegenwärtigen Diskussion um die Autoindustrie einschließlich Schadstoffbelastung und Tempolimit. Vopelius sieht durch eine überspitze Diskussion die Akzeptanz der gesamten Branche bedroht. Und da gehe es nicht nur um Hundertausende von Arbeitsplätzen, sondern auch um die besondere "Sichtbarkeit deutscher Ingenieurskunst" im Ausland. "Wenn es geächtet wird, in der Automobilindustrie beschäftigt zu sein - und diese Tendenz sehe ich bereits - , dann wird wohl mancher fähige Kopf der Branche auf die Idee kommen, lieber in Asien zu arbeiten als hier in Deutschland", warnt der IHK-Präsident.

