Mitten auf der Kreuzung: Betrunkener schläft in Auto

Helmbrechtser glaubte, er hätte seinen Wagen am Straßenrand geparkt - vor 1 Stunde

HELMBRECHTS - Der Ostersonntag begann für einen 51-Jährigen aus Helmbrechts in Oberfranken wenig festlich. Eine Streife der Polizei weckte den Mann in seinem Auto, das er betrunken mitten auf einer Kreuzung geparkt hatte.

Am Ostersonntag, morgens um 7 Uhr, wurden Anwohner der Kapellenstraße in Enchenreuth Zeugen einer skurrilen Szene: In der Kreuzungsmitte stand seit einiger Zeit ein Pkw - der Motor des Wagens lief. Als die verständigten Polizisten einen Blick ins Wageninnere warfen, entdeckten sie den 51-jährigen Fahrer schlafend am Steuer des Wagens.

Der Mann, der aus einem Helmbrechtser Ortsteil kommt, machte auf die Polizisten einen betrunkenen Eindruck - ein Atemalkoholtest mit 1,7 Promille bestätigte die Vermutung. Vor den Beamten gab der Mann an, er sei während der Fahrt müde geworden und dachte, er stehe mit seinem Auto am Straßenrand. Die Polizisten brachten ihn zur Blutentnahme in das Klinikum Münchberg. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den 51-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

