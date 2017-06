Mittwoch endet sonnig - Gute Aussichten fürs Wochenende

Windböen werden schwächer - Sonntag als Höhepunkt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach kühlen und windigen Tagen steht uns pünktlich zum Endspurt der Woche besseres Wetter ins Haus. Höhepunkt soll der Sonntag werden - dann könnte das Thermometer an der 30 Grad-Marke kratzen.

Mal laufen uns die Schweißperlen nur so über die Stirn, dann ziehen am anderen Tag plötzlich dunkle Wolken über Franken auf und sorgen für eine kalt-nasse Erfrischung. Beständigkeit kann man dem Wetter derzeit jedenfalls nicht unterstellen - und auch die kommenden Tagen zeigen keine klare Linie.

Nach windigen und kühlen Tagen beruhigt sich das Wetter am Mittwochabend, die letzten Stunden werden durchaus sonnig. Alle Berg-Fans sollten sich trotzdem eine warme Jacke einpacken, denn sobald die Sonne untergegangen ist, sinken auch die Temperaturen laut wetter.com auf bis zu 9 Grad in der Nacht.

Sonnig geht es auch am Donnerstag weiter, das Thermometer klettert auf bis zu 23 Grad. Im Gegensatz zu den vergangenen Tagen bleibt es weitgehend trocken, erst gegen Abend kann es regnen. Ähnlich sieht es auch am Freitag aus, dann werden sogar bis zu 25 Grad erwartet. Der Wetterdient von nordbayern.de rechnet dabei mit Schauern, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 60 Prozent.

Danach geht es weiter bergauf: Pünktlich zum Wochenende arbeitet sich Warmluft aus Südwesteuropa zu uns vor. Während der Samstag laut wetter.com mit 23 Grad noch Steigerungspotential hat, klettern die Werte zum Sonntag auf knapp 30 Grad. Ist der Sommer dann endlich da?

