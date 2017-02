Mix aus Sonne und Wolken: Montag ist unentschlossen

Vom grauen Einheitsbrei bis zu Sonnenschein ist alles drin - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Der Montag ist unentschlossen. Bei milden Temperaturen erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. In den nächsten Tagen fallen die Temperaturen und bringen Schnee und Regen mit sich, bevor sich die Wetterlage gegen Ende der Woche wieder beruhigt.

Nach einem eher bewölkten Montag sollen wir die Sonne am Dienstag und Mittwoch wieder häufiger zu sehen bekommen. © Patrick Seeger/dpa



"Die Entwicklung am Montag ist nur schwer vorherzusehen. Aufheiterungen sind möglich, aber nicht sicher", schreibt der fränkische Wetterochs in seiner Prognose. Abwarten ist also angesagt.

Wetter.de verspricht einen Mix aus Sonne und Wolken und spricht von zumindest vier Sonnenstunden. Doch selbst wenn uns die Sonne heute nicht mit ihren Anlitz erfreuen sollte, wird es wenigstens mild: Das Thermometer klettert auf bis zu 14 Grad. Gegen Abend kündigt ist es dann mit der (möglichen) Herrlichkeit schon wieder vorbei, denn eine Kaltfront bringt teilweise heftige Regenfälle mit sich.

Am Dienstag wird es vor allem grau, den ganzen Tag über fällt Regen - und dazu kommt der Wind. "Der frische und in Böen Sturmstärke erreichende Wind weht aus Südwest", meldet der Wetterochs. Sogar Gewitter kann es geben.

In der Nacht auf Mittwoch sacken die Temperaturen mehr und mehr ab. So meldet es Kachelmannwetter. Der Wind bleibt. Außerdem können uns bei um die 0 Grad Schnee-, Regen- und Graupelschauern erwarten. Bestes Wetter zum Ausnüchtern also an Aschermittwoch. Tagsüber soll das Thermometer in Franken nicht einmal mehr als 6 Grad erreichen.

Jedoch zeigt die Stimmungskurve nach oben: Denn bereits danach sagen die Prognosen für längere Zeiträume voraus, dass sich der Regen zurückzieht und die Temperaturen wieder auf 12 Grad klettern.