Mögliche IS-Mitgliedschaft: Syrien-Rückkehrer vor Gericht

Am Donnerstag muss sich der 32-Jährige verantworten - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Er wollte angeblich nur seine Kinder aus der IS-Hochburg Al-Rakka holen, wohin sie seine Frau verschleppt haben soll. Nach der Rückkehr klickten die Handschellen - jetzt wird dem Mann der Prozess gemacht.

Ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz IS muss sich von Donnerstag an vor dem Oberlandesgericht München verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 32-Jährigen unter anderem die Mitgliedschaft in einer ausländischen, terroristischen Vereinigung vor. 18 Verhandlungstage bis Dezember sind angesetzt.



Den Angaben nach soll der Deutsche Ende 2014 mit Hilfe von Schleusern nach Syrien in die IS-Hochburg Al-Rakka gereist sein, wohin sich seine Ehefrau kurz zuvor ohne sein Wissen mit den drei gemeinsamen Kindern abgesetzt hatte. Der Beschuldigte habe sich dem "Islamischen Staat" (IS) angeschlossen und unter anderem neue Rekruten betreut, eine Schusswaffenausbildung erhalten und Zündauslösevorrichtungen für Sprengfallen gebaut.

Als der Mann im Herbst 2015 mit den Kindern zurückkehrte, nahm die Polizei ihn am Münchner Flughafen fest.

