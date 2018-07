Mondfinsternis in Franken: Wir wollen Ihre Fotos!

Tipps: So halten Sie das seltene Schauspiel am Nachthimmel optimal fest - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Himmelsspektakel der besonderen Art bietet sich allen Hobbyastronomen am Freitag: eine totale Mondfinsternis. Der Mond wird rötlich eingefärbt über dem Horizont stehen, ein wirklich seltener Anblick. Sollten Sie den Blutmond fotografieren, dann beherzigen Sie diese Tipps. Und schicken uns Ihre Bilder.

Seltener Anblick: Der Mond leuchtet am Freitagabend rot am Nachthimmel. © dpa



Die gute Nachricht: Zeit ist genug da. Der Eintritt des Mondes in den Halbschatten der Erde beginnt bereits um 19.13 Uhr, bis zum Beginn der totalen Phase (21.30 Uhr) vergehen dann über zwei Stunden. Gegen halb zwei Uhr am frühen Samstagmorgen schiebt sich der Mond dann wieder aus dem Halbschatten hinaus. Für alle (Hobby-)Fotografen, die das Himmelsschauspiel im Bild festhalten wollen, gibt es also keinen Grund zur Eile, sie können entspannt mit den Kamera-Einstellungen experimentieren.

Ein paar Grundregeln sollten Sie dabei aber beachten: Wichtig ist ein Stativ oder ein fester Untergrund, auf dem die Kamera steht, beispielsweise eine Mauer. So verwackelt das Bild nicht. Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt empfiehlt im Gespräch mit der dpa zudem ein Teleobjektiv: "200 Millimeter sind gut, 400 sind besser - sonst ist man hinterher enttäuscht, wie klein der Mond ist." Außerdem spielt die Lichtempfindlichkeit des Sensors eine große Rolle. Der ISO-Wert sollte nicht zu hoch sein, sonst verrauschen die Fotos. Stattdessen bietet es sich an, eine längere Belichtungszeit zu wählen und die Blende so klein wie möglich einzustellen.

Nicht nur der Mond schiebt sich am Freitag vor die Linsen der Betrachter - auch der Mars wird als orangefarbener Punkt rechts unterhalb des Mondes zu sehen sein. "So schön wie diesen Freitag wird man diese Konstellation ganz lange nicht mehr sehen", so Köhler.

Dann muss nur noch das Wetter mitspielen, denn eines ist klar: Sollten Wolken die Sicht nach oben verdecken, bleibt vom Blutmond nicht mehr viel übrig. In weiten Teilen Mittelfrankens sollte der Himmel unbedeckt bleiben, allein in der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz können sich laut dem Wetterochs Hitzegewitter bilden.

Schicken Sie uns Ihre Fotos vom Blutmond über Franken an redaktion@nordbayern.de! Wir veröffentlichen Sie am Samstag in einer Bildergalerie.

