Montag fällt der Startschuss in die Sonnenwoche

Milde Temperaturen und kaum Wolken prophezeit - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Frühsommerlich präsentiert sich die Woche. Am Montag verstecken sich die warmen Strahlen noch ab und an hinter kleinen Wölkchen, doch schon am Dienstag gibt es Sonne statt und milde Temperaturen um die 24 Grad.

Kaum Wolken und milde Temperaturen: Die Woche zeigt sich fast durchwegs frühsommerlich. © Harald Munzinger



Frühsommerlich warm und ebenso sonnig wie am Wochenende soll es auch am Montag weitergehen. Am Vormittag gibt es fast keine Wolken am Himmel - am Nachmittag nur vereinzelt. Laut fränkischem Wetterochs klettern die Temperaturen auf angenehme 23 Grad. Nachts gehen die Werte dann auf 9 Grad zurück. Eine leichte Brise gibt es aus Nordost.

Die Schön-Wetter-Phase soll diesmal gleich mehrere Tage anhalten. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad, dennoch wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Der Wetterdienst von nordbayern.de gibt an, dass die nächtlichen Temperaturen bei rund 8 Grad liegen.

Der Mittwoch und der Donnerstag werden dann wettertechnisch von einer Kaltfront überschattet - deren Auswirkungen sind aber nur halb so schlimm: Der fränkische Wetterexperte geht davon aus, dass die Temperaturen auf rund 22 Grad zurückgehen, vereinzelte Regenschauer sind möglich. Auf wetter.de wird das Regenrisiko jedoch nur auf 30 Prozent geschätzt.

Doch wie heißt es so schön? Auf Regen folgt Sonnenschein, richtig! Denn schon ab Freitag steigen die Temperaturen wieder, die Sonne setzt sich durch. Wetter.de prophezeit für Freitag 23 Grad und satte 12 Stunden Sonne. Da können wir doch auch über die kleine Kaltfront hinwegsehen, oder?

Ein vorsichtiger Blick aufs Wochenende macht Laune: Bisher sagen die Wetterfrösche Sonne satt und Temperaturen bis 27 Grad voraus.