Mordfall Peggy: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Festgenommener ist wohl Manuel S. - Richter erließ Haftbefehl wegen Mordes - vor 13 Minuten

BAYREUTH - Die Polizei hat im Fall der vor mehr als 17 Jahren verschwundenen Peggy aus Lichtenberg in Oberfranken einen Verdächtigen festgenommen. Es soll sich dabei um Manuel S. handeln, der bereits vor Wochen ins Visier der Ermittler geriet.

Ein Gedenkstein mit dem Porträt des Mädchens Peggy auf dem Friedhof in Nordhalben. © dpa



Nach Informationen der Bild-Zeitung belasten neue Ermittlungen den Mann offenbar so schwer, dass ihm ein Richter am Bayreuther Amtsgericht einen Haftbefehl wegen Mordes eröffnen soll. Manuel S. gestand bereits vor Wochen, die Leiche des jungen Mädchens an einer Bushaltestelle in Lichtenberg entgegen genommen zu haben. Die Polizei wollte am Dienstagnachmittag nicht bestätigen, dass es sich bei dem Festgenommenen um Manuel S. handelt. Erst werde der Verdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, dann werde man Details zu seiner Person an die Öffentlichkeit geben.

Bilderstrecke zum Thema Der Fall Peggy: Chronologie eines schrecklichen Verbrechens Vor 17 Jahren verschwindet die neunjährige Schülerin Peggy in Oberfranken spurlos. Als ihr Mörder wird 2004 ein geistig eingeschränkte Nachbar verurteilt. Am 14. Mai 2014 wird der Nachbar wieder freigesprochen. Anfang Juli 2016 nimmt der Fall eine spektakuläre Wende: In einem Waldstück in Thüringen werden Skelettteile von Peggy gefunden. Im September 2018 legt ein 41-Jähriger ein Geständnis ab.



Manuel S., der bereits unmittelbar nach dem Verschwinden Peggys ins Visier der Ermittler geriet, gestand erst im September, den leblosen Körper der damals Neunjährigen im Mai 2001 in einen Wald nach Thüringen gebracht zu haben. Trotzdem wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt, weil sich kein dringender Tatverdacht gegen den Bestatter ergeben habe

Peggys Schicksal zählt zu den rätselhaftesten Vermisstenfällen in Deutschland. Im Mai 2001 war die damals neun Jahre alte Schülerin im oberfränkischen Lichtenberg spurlos verschwunden. Erst am 2. Juli 2016 entdeckte ein Pilzsammler zufällig ihre sterblichen Überreste im Grenzgebiet zwischen Bayern und Thüringen. Große Verwirrung entstand kurze Zeit später, als die Ermittler DNA-Spuren des Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt an der Fundstelle entdeckten.

Weitere Informationen folgen.

tl