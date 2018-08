Motorradfahrer und Tochter in Oberfranken schwer verletzt

Sie wurden von einem Autofahrer übersehen und gerammt - Heli im Einsatz - vor 24 Minuten

LICHTENFELS - Bei einem Motorradunfall in Oberfranken sind eine Elfjährige und ihr Vater schwer verletzt worden. Die beiden waren am Freitag auf einem Motorrad unterwegs, als sie in Lichtenfels von einem Auto gerammt wurden.

Die beiden stürzten nach der Kollision mit einem Auto, wie die Polizei mitteilte. Vater und Tochter kamen in Krankenhäuser, die Elfjährige wurde mit einem Hubschrauber geflogen. Nach Angaben der Ermittler hatte der Autofahrer das vorfahrtsberechtigte Motorrad übersehen.