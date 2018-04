Müllbunkerbrand in Schweinfurt: Polizei gibt Entwarnung

Anwohner der Hafenstraße sollten Fenster und Türen geschlossen halten - vor 1 Stunde

SCHWEINFURT - Eine große Rauchwolke und beißender Geruch in Schweinfurt riefen die Feuerwehr zusammen mit der Polizei auf den Plan. Mittlerweile ist der Brand in einem Müllbunker aber offenbar unter Kontrolle.

Der Brand in der Schweinfurter Hafenstraße versetzte am Donnerstagmorgen die örtlichen Polizei- und Feuerwehreinsatzkräfte in Aufregung. Aufgrund starker Rauch- und Geruchsentwicklung hatte die Polizei Unterfranken vorsichtshalber Anwohner gebeten Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten, insbesondere im Hafenbereich. Mittlerweile gilt die Situation aber laut Polizei entschärft. Es besteht keine Gefahr mehr durch den Brand, es gab keine Verletzten und auch der entstandene Schaden ist gering.

